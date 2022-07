Tiro alla fune, Italia quinta ai World Games: due pareggi e tre sconfitte per gli azzurri (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi alle semifinali di Tiro alla fune maschile ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata alle discipline non previste alle Olimpiadi. Gli azzurri hanno raccolto due pareggi per 1-1 contro Belgio e Olanda a Birmingham (Alabama, USA), ma hanno rimediato tre nette sconfitte per 3-0 contro Svizzera, Gran Bretagna e Germania, concludendo così al XXX posto in classifica. Arrivare a battagliare per la conquista delle medaglie era un obiettivo estremamente complicato per i nostri portacolori, che lasciano la kermesse senza successi all’attivo e rimandano i sogni di gloria alle prossime edizioni dell’evento più importante per il “tug of war”, che fu sport a cinque cerchi tra le Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’non è riuscita a qualificarsi alle semifinali dimaschile ai2022, competizione multisportiva riservata alle discipline non previste alle Olimpiadi. Glihanno raccolto dueper 1-1 contro Belgio e Olanda a Birmingham (Alabama, USA), ma hanno rimediato tre netteper 3-0 contro Svizzera, Gran Bretagna e Germania, concludendo così al XXX posto in classifica. Arrivare a battagliare per la conquista delle medaglie era un obiettivo estremamente complicato per i nostri portacolori, che lasciano la kermesse senza successi all’attivo e rimandano i sogni di gloria alle prossime edizioni dell’evento più importante per il “tug of war”, che fu sport a cinque cerchi tra le Olimpiadi di ...

