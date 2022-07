Thor, Chris Hemsworth ha smesso di mangiare carne prima del bacio con Natalie Portman (Di giovedì 14 luglio 2022) Un gesto d’amore, pardon, di rispetto, per la sua compagna sul set di “Thor – Love and Thunder“. Chris Hemsworth, protagonista del nuovo film dell’universo Marvel, ha smesso di mangiare carne prima di girare un bacio con la vegana Natalie Portman, sua partner nel quarto episodio della saga sul figlio di Odino. Un eroe fuori e dentro lo schermo Una scena di “Thor – Love& Thunder”L’attore 38enne di origini australiane, secondo i suoi colleghi, è un supereroe anche fuori dallo schermo, come l’eroe (semi dio vichingo) che interpreta. L’attrice, che ha ripreso il ruolo di Jane Foster nel film “Thor”, e la sua collega Tessa Thompson hanno discusso della gentilezza di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Un gesto d’amore, pardon, di rispetto, per la sua compagna sul set di “– Love and Thunder“., protagonista del nuovo film dell’universo Marvel, hadidi girare uncon la vegana, sua partner nel quarto episodio della saga sul figlio di Odino. Un eroe fuori e dentro lo schermo Una scena di “– Love& Thunder”L’attore 38enne di origini australiane, secondo i suoi colleghi, è un supereroe anche fuori dallo schermo, come l’eroe (semi dio vichingo) che interpreta. L’attrice, che ha ripreso il ruolo di Jane Foster nel film “”, e la sua collega Tessa Thompson hanno discusso della gentilezza di ...

