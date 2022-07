The Handmaid' s Tale 5 | un nuovo teaser degli episodi inediti

Pubblicità

blackhereticc : ODDIO IL TRAILER DI THE HANDMAID'S TALE STO PER CREPARE - MartinaBraghin : RT @blackhereticc: c’è chi non ha ancora superato il trauma della 4x03 di the handmaid’s tale e chi mente - MartinaBraghin : RT @frandemartino: La quinta stagione di The Handmaid's Tale è partita col botto - MartinaBraghin : RT @janinestale: ODDIO IL TRAILER DI THE HANDMAID'S TALE STO PER CREPARE NON VEDO L'ORA CHE ARRIVI SETTEMBRE - MartinaBraghin : RT @sonounaformica: È uscito il trailer della quinta di the handmaid’s tale questa giornata nettamente migliorata -

La stagione 5 di's Tale arriverà sugli schermi di Hulu dal 14 settembre e il nuovo teaser anticipa qualche scena. Nel video pubblicato online, infatti, Serena affronta la perdita del marito, mentre June ...'s Tale 5 arriverà il 14 settembre su Hulu e il nuovo teaser anticipa uno scontro a distanza tra Serena e June. Nel video si vedono infatti le due donne mentre affrontano le conseguenze ...Elisabeth Moss squares off against Yvonne Strahovski in a new teaser for “The Handmaid’s Tale.” The dystopian drama’s upcoming fifth season will mark its first since Roe v. Wade was overturned, making ...Osborne is back this fall in the fifth season of The Handmaid's Tale, returning to Hulu Wednesday, September 14.