Tg1 | clamorosa gaffe in diretta su Eugenio Scalfari Occhio a questa foto| Guarda

(Di giovedì 14 luglio 2022) Brutto scivolone al Tg1 diretto da Monica Maggioni. Oggi 14 luglio, nell'edizione delle 13.30, è andato in onda un servizio che rendeva omaggio a, storico fondatore de La Repubblica, morto all'età di 98 anni. Come osserva il sito www.vigilanzatv.it, la conduttrice Laura Chimenti ha ripercorso con l'attuale direttore del quotidiano, Maurizio Molinari, le tappe principali della vita e della carriera dimentre venivano trasmesse varie immagini del giornalista. Peccato che, fra queste, sia stata mostrata anche quella dello scrittore J.D. Salinger, autore del Giovane Holden, che non c'entrava nulla conné con quanto stava dicendo Molinari. Forse la suagrafia è stata ritenuta erroneamente quella di un giovane? Nessuno ha controllato? ...

Pubblicità

s_tamburini : Norcineria in redazione NELL’EDIZIONE DELLE 13.30 DI OGGI, IL TG1 HA RESO OMAGGIO A EUGENIO SCALFARI CON UNA FOTO… - fortunatozeta : Grazie a @FabioLoi1 per la segnalazione. Oggi un'altra notizia clamorosa riguarda l'addio di Francesco Giorgino dal… -

Liberoquotidiano.it

ILDI MONICA MAGGIONI SCAMBIA JD SALINGER PER EUGENIO SCALFARI ILMANDA IN ONDA UNA FOTO DI SALINGER PARLANDO DI SCALFARI Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it Ildiretto da Monica Maggioni, nell'edizione delle 13.30 ...... le parole di Maria Soave a Unomattina sulla strage di via d'Amelio 'La sentenza è stata' ha commentato la Soave, presentando la collega Maria Grazia Mazzola, giornalista del, ... Tg1, clamorosa gaffe in diretta su Eugenio Scalfari. Occhio a questa foto Unomattina Estate, il ricordo del giudice Paolo Borsellino: "Ha perso la vita trent'anni fa" Pagina molto toccante nella puntata di Unomattina che ...L'addio era nell'aria da circa un mese ed ora ne è arrivata la conferma tramite un comunicato ufficiale: è fuori dal programma.