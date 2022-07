"Terribile, come finirà". Giovanni Floris sgancia la bomba: Movimento 5 Stelle addio? (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovanni Floris non ci va per il sottile. Il conduttore di DiMartedì, ospite su La7 nella puntata di In Onda, sbotta davanti alla crisi di governo. "Questa legislatura è Terribile - esordisce ai microfoni di Concita De Gregorio e David Parenzo -, tutti hanno dimostrato di non sapere governare, è una classe politica di persone che pensano solo a se stesse". Con Mario Draghi che ha consegnato le dimissioni e Sergio Mattarella che le ha rigettate, secondo il giornalista "il conto lo paga anche Conte. Draghi gli ha fatto capire che, in caso riaccettasse, poi metterebbe delle condizioni che altro che termovalorizzatori. I Cinque Stelle hanno una crisi che prescinde da quello che farà Conte". Una crisi, quella arrivata nella giornata di giovedì 14 luglio, causata dall'abbandono dell'Aula da parte del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)non ci va per il sottile. Il conduttore di DiMartedì, ospite su La7 nella puntata di In Onda, sbotta davanti alla crisi di governo. "Questa legislatura è- esordisce ai microfoni di Concita De Gregorio e David Parenzo -, tutti hanno dimostrato di non sapere governare, è una classe politica di persone che pensano solo a se stesse". Con Mario Draghi che ha consegnato le dimissioni e Sergio Mattarella che le ha rigettate, secondo il giornalista "il conto lo paga anche Conte. Draghi gli ha fatto capire che, in caso riaccettasse, poi metterebbe delle condizioni che altro che termovalorizzatori. I Cinquehanno una crisi che prescinde da quello che farà Conte". Una crisi, quella arrivata nella giornata di giovedì 14 luglio, causata dall'abbandono dell'Aula da parte del ...

