Pubblicità

Adnkronos : La più forte di magnitudo 3.2. #terremoto #ultimora - telodogratis : Terremoto oggi vicino ad Accumoli - italiaserait : Terremoto oggi vicino ad Accumoli - TV7Benevento : Terremoto oggi vicino ad Accumoli - - Adnkronos : #Terremoto oggi vicino ad #Accumoli tra Lazio, Marche, Umbria. #news -

La zona in cui è stato registrato ilè la stessa del sisma di magnitudo 6 del 24 agosto 2016, che insieme alle repliche successive causò circa 300 morti e 390 feriti.... alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile e con effetti adnon prevedibili per ... quando undi magnitudo 9 causò uno tsunami le cui onde devastarono il reattore che ...(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata oggi alle 4:21 a quattro chilometri da Accumoli (Rieti), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 15 da Norcia (Perugia) tra ...La scossa è avvenuta alle 4:21 al confine tra Lazio, Marche e Umbria, la stessa zona del sisma del 2016. Non si segnalano danni a persone o cose ...