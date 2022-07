Terremoto ad Accumoli | scossa di magnitudo 3 2 al confine tra Lazio | Marche e Umbria

Pubblicità

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.2 vicino ad Accumoli. Scossa alle 4:21 tra Lazio, Marche e Umbria. Nessun danno #ANSA - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 vicino ad Accumoli - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Italia: scossa di terremoto di magnitudo 3.2 vicino ad Accumoli - repubblica : Terremoto nel Reatino: magnitudo 3.2 a 4 km da Accumoli - RadioItaliaIRIB : Italia: scossa di terremoto di magnitudo 3.2 vicino ad Accumoli -

Repubblica Roma

...localizzato a 4 km da(Rieti), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 15 da Norcia (Perugia). Non si segnalano danni a persone o cose. La zona in cui è stato registrato ilè la ...Undi magnitudo 3.2 è stato registrato alle 4:21 a 4 chilometri a ovest di, nel Reatino, a 9 chilometri da Amatrice, al confine tra Lazio, Marche e Umbria, a una profondità di 11 ... Terremoto nel Reatino: magnitudo 3.2 a 4 km da Accumoli (Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata oggi alle 4:21 a quattro chilometri da Accumoli (Rieti), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 15 da Norcia (Perugia) tra ...La scossa è avvenuta alle 4:21 al confine tra Lazio, Marche e Umbria, la stessa zona del sisma del 2016. Non si segnalano danni a persone o cose ...