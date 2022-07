Terremoto ad Accumoli | scossa al confine tra Lazio | Marche e Umbria

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 luglio 2022) Continua a tremare la terra ad Accumuli, proprio lì, in quella zona, dove il 24 agosto del 2016 si è registrato un sisma di magnitudo 6, che ha causato circa 300 morti e quasi 400 feriti. Una tragedia, una ferita ancora aperta, che difficilmente si dimenticherà. Questa volta, fortunatamente, la magnitudo è stata inferiore e non si sono registrati danni a persone o cose.di magnitudo 3.2 Nella notte, alle 4.21, si è registrato undi magnitudo 3.2 altra. Stando ai dati riportati dall’INGV, Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 10 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato a 4km da, in provincia di Rieti. CLICCA QUI PER LE INFO, nuova ...