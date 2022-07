Tennis, Novak Djokovic: “Non rivedremo la stessa situazione vista in Australia. Andrò in America solo se avrò il permesso” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il caso di Novak Djokovic continua a far discutere. La mancata vaccinazione non permette al serbo di entrare in America. Ciò significa che Nole, a meno di cambi di regole, non potrà partecipare né agli Us Open 2022 né ai Masters di Montreal e Cincinnati. Questa situazione riporta inevitabilmente a quanto successo agli Australian Open a inizio stagione, quando Djokovic non ottenne il permesso per partecipare allo Slam di inizio anno nonostante fosse già in Australia. “Non rivedremo la stessa situazione vista in Australia perché non Andrò in America se non avrò il permesso – ha affermato ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Il caso dicontinua a far discutere. La mancata vaccinazione non permette al serbo di entrare in. Ciò significa che Nole, a meno di cambi di regole, non potrà partecipare né agli Us Open 2022 né ai Masters di Montreal e Cincinnati. Questariporta inevitabilmente a quanto successo aglin Open a inizio stagione, quandonon ottenne ilper partecipare allo Slam di inizio anno nonostante fosse già in. “Nonlainperché noninse nonil– ha affermato ...

