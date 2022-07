Tennis, la rivelazione di Paire: “Soffro di ansia, sono in cura da uno psicologo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Tennista francese Benoit Paire è noto per i suoi particolari atteggiamenti sia in campo sia al di fuori del contesto sportivo. L’atleta, però, durante una videointervista rilasciata a ‘Brut’, ha confessato che l’origine dei suoi comportamenti potrebbe essere legata all’ansia, per la quale è in cura da uno psicologo: “In passato stavo bene anche senza allenamento, perché mi piacevano i momenti di stress, ma adesso è diventato più complicato. L’ansia mi porta nel panico e per questo sono in cura. Ho capito che ho bisogno di aiuto. Ho qualcosa nella testa, è dall’inizio di quest’anno che devo lottare con la mia mente. Dopo il Covid non c’è stato un momento in cui io mi sia sentito felice. La cosa peggiore è non sapere quando potrei guarire e potrebbe ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilta francese Benoitè noto per i suoi particolari atteggiamenti sia in campo sia al di fuori del contesto sportivo. L’atleta, però, durante una videointervista rilasciata a ‘Brut’, ha confessato che l’origine dei suoi comportamenti potrebbe essere legata all’, per la quale è inda uno: “In passato stavo bene anche senza allenamento, perché mi piacevano i momenti di stress, ma adesso è diventato più complicato. L’mi porta nel panico e per questoin. Ho capito che ho bisogno di aiuto. Ho qualcosa nella testa, è dall’inizio di quest’anno che devo lottare con la mia mente. Dopo il Covid non c’è stato un momento in cui io mi sia sentito felice. La cosa peggiore è non sapere quando potrei guarire e potrebbe ...

