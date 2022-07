Tennis, Djokovic in Bosnia per inaugurare campi da tennis: “Attendo buone notizie dagli Usa” (Di giovedì 14 luglio 2022) Pochi giorni dopo aver conquistato il settimo titolo a Wimbledon, Novak Djokovic si è recato in Bosnia. Il serbo ha disputato un match d’esibizione insieme ai colleghi Ivan Dodig, Aljaz Bedene e Aldin Setkic per inaugurare dei campi da tennis in un luogo particolare. Si tratta infatti del parco archeologico di Visoko, cittadina nei dintorni di Sarajevo, che ospiterebbe una piramide. Per Nole si tratta di un posto speciale in quanto gli permette di ricaricarsi grazie ai cosiddetti “tunnel energetici”, non a caso spesso vi si reca con la famiglia o anche da solo. “A mio avviso è uno dei luoghi più potenti della Terra sul piano energetico. In questo parco e nei tunnel è presente una fonte dalla quale beviamo tutti, ognuno sente l’energia a modo suo. Ogni volta che vengo qui, è come se ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Pochi giorni dopo aver conquistato il settimo titolo a Wimbledon, Novaksi è recato in. Il serbo ha disputato un match d’esibizione insieme ai colleghi Ivan Dodig, Aljaz Bedene e Aldin Setkic perdeidain un luogo particolare. Si tratta infatti del parco archeologico di Visoko, cittadina nei dintorni di Sarajevo, che ospiterebbe una piramide. Per Nole si tratta di un posto speciale in quanto gli permette di ricaricarsi grazie ai cosiddetti “tunnel energetici”, non a caso spesso vi si reca con la famiglia o anche da solo. “A mio avviso è uno dei luoghi più potenti della Terra sul piano energetico. In questo parco e nei tunnel è presente una fonte dalla quale beviamo tutti, ognuno sente l’energia a modo suo. Ogni volta che vengo qui, è come se ...

