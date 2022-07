Tennis, arbitro italiano sospeso per partite truccate (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Agenzia internazionale per l’integrità del Tennis (ITIA) ha confermato nella giornata di oggi – giovedì 14 luglio – che l’arbitro italiano Francesco Totaro è stato provvisoriamente sospeso, in attesa dell’esame completo delle accuse di partite truccate . La sospensione provvisoria è stata stabilita ai sensi della sezione F.3 delle regole del Programma anticorruzione del Tennis Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Agenzia internazionale per l’integrità del(ITIA) ha confermato nella giornata di oggi – giovedì 14 luglio – che l’Francesco Totaro è stato provvisoriamente, in attesa dell’esame completo delle accuse di. La sospensione provvisoria è stata stabilita ai sensi della sezione F.3 delle regole del Programma anticorruzione delCalcio e Finanza.

