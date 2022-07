Tema sicurezza a Milano, Roberto Vecchioni risponde a Chiara Ferragni (Di giovedì 14 luglio 2022) Il cantautore ha voluto dire la sua Roberto Vecchioni non ci sta e replica a una considerazione, avvenuta naturalmente via social, di Chiara Ferragni. L’influencer, in alcune stories Instagram aveva scritto: «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa – e poi – persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo». Infine aveva lanciato un appello al sindaco di Milano, Giuseppe Sala per fare qualcosa. La storia – denuncia è diventata virale e ha aperto il dibattito su social. Vecchioni e la sicurezza di Milano Roberto Vcchioni, cantautore lombardo ha però voluto dire la sua in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Il cantautore ha voluto dire la suanon ci sta e replica a una considerazione, avvenuta naturalmente via social, di. L’influencer, in alcune stories Instagram aveva scritto: «Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa – e poi – persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo». Infine aveva lanciato un appello al sindaco di, Giuseppe Sala per fare qualcosa. La storia – denuncia è diventata virale e ha aperto il dibattito su social.e ladiVcchioni, cantautore lombardo ha però voluto dire la sua in ...

Pubblicità

ordreliberation : @Maryss84 Non dimostra di tenerci, ha solo capito che la violenza sta dilagando a tal punto da poter affligere anch… - Rossonerosemper : @boni_castellane Il problema è fare diventare la sicurezza un tema di destra. E basterebbe poco eh, un paio di vigi… - 361_magazine : La replica di #Vecchioni a #ChiaraFerragni - COOPapERino21 : RT @eccoclimate: ?? Con @IpsosItalia e @Moreincommon_ abbiamo sondato l’opinione pubblica sui temi ambientali. Emerge, da destra a sinistr… - andreagianotti : Tornando al tema 'sicurezza a Milano', non basta dire dei reati in calo. Sono solo le denunce ufficiali? Qual è la… -