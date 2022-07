Taxi | riunione di maggioranza con Giovannini

(Di giovedì 14 luglio 2022) E' ripresa la protesta dei tassisti che anche oggi bloccano Via del Corso nei pressi di Palazzo Chigi, fronteggiati da un cordone di polizia, scandendo slogan contro il governo e Uber. Sono stati ...

Intanto è in corso alla Camera unadi maggioranza alla presenza del ministro delle ... che affronta il tema della liberalizzazione del settore. L'ipotesi è quella di una riformulazione ...... Pierpaolo Bombardieri, che sottolinea la necessità di "identificare chi fa che cosa tra Ncc e"... Ieri sera era circolata voce di unaserale di maggioranza, poi rinviata a stamani alle 10. ...Roma, 14 lug. Il responsabile per le Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, è arrivato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Questa mattina ...E' ripresa la protesta dei tassisti che anche oggi bloccano Via del Corso nei pressi di Palazzo Chigi, fronteggiati da un cordone di polizia, scandendo slogan contro il governo e Uber. Sono stati acce ...