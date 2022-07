Taxi | le proteste selvagge | ultimo affronto a Roma

(Di giovedì 14 luglio 2022) La protesta dei tassisti mette in ginocchio le grandi città d?Italia proprio nel momento in cui il turismo stava riprendendo quota. Ieri aun migliaio di titolari delle auto bianche...

Intanto le città sono paralizzate dalledie Ncc da Roma a Torino. "Chi afferma di svolgere, a ragione, un servizio di pubblica utilità, deve essere coerente e all'altezza di quanto ......dell'articolo 10 contenuto nel ddl Concorrenza che riguarda la liberalizzazione del settore... A Milano, Napoli, Torino ma soprattutto a Roma, cuore delle, dove centinaia di manifestanti ...Mobilitazione a sorpresa per i tassisti sardi che tornano in piazza, a quasi 10 giorni dallo sciopero nazionale del 5 e 6 luglio, con un presidio all’aeroporto di Cagliari-Elmas. La protesta rischia d ...ROMA - Oggi nuova protesta dei taxi. Il nodo dell'articolo 10 contenuto nel Ddl Concorrenza che riguarda la liberalizzazione del settore dei taxi sarà affrontato stamane in una riunione di maggioranza ...