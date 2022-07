Tassisti di nuovo in piazza a Roma: dalla maggioranza ancora nessuna proposta organica (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche oggi, 14 luglio, i Tassisti stanno protestando a Roma per chiederlo lo stralcio dell’articolo 10 del ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore. I conducenti stanno bloccando via del Corso nei pressi di Palazzo Chigi, fronteggiati da un cordone della polizia e provengono da tutta Italia. Ci sono striscioni di Taxi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche oggi, 14 luglio, istanno protestando aper chiederlo lo stralcio dell’articolo 10 del ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore. I conducenti stanno bloccando via del Corso nei pressi di Palazzo Chigi, fronteggiati da un cordone della polizia e provengono da tutta Italia. Ci sono striscioni di Taxi L'articolo proviene da Inews24.it.

GianluigiCaval2 : @Linerazzurra A Roma farò come lei visto che quì i tassisti invocano un libero mercato solo per loro e sarebbe norm… - ConfcommRoma : .@romolog esorta gli autisti 'a interrompere gli scioperi selvaggi e i disordini. Roma e il centro storico stanno v… - 51Rosaria : RT @mpiacenonaver1: Attenzione... Il nuovo nemico da attaccare sono i tassisti... Ripeto... Il nuovo nemico da attaccare per confondere i c… - ManuelaArata : Oggi nuovo sciopero (assemblea…) dei #tassisti, indifendibili come #balneari e #dipendentialitalia. Un paese sotto ricatto continuo - resistenza4 : @La_manina__ Il nuovo progetto politico del m5s si intravede nei tassisti. -