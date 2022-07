Tabacco, Trippella (Pmi): 'Accordo di filiera per guardare al futuro, spingere su innovazione' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "I produttori che sono qui si aspettano molto da noi, non li deluderemo, stiamo monitorando, siamo consapevoli delle difficoltà, dalla crisi energetica alla siccità. L'Accordo di filiera è questo: monitorare insieme, confrontarci, con rispetto, con fiducia, guardandoci negli occhi, con trasparenza. Lo faremo con molta responsabilità. Dobbiamo guardare al futuro, stiamo spingendo molto sull'innovazione e stiamo facendo dei corsi con i vostri figli sulla digital farm. Dobbiamo abbattere l'incertezza, i nostri tabacchicoltori sono molto resilienti, lo siamo tutti e insieme troveremo una soluzione e lo faremo anche quest'anno". Così Cesare Trippella, head of leaf Eu Philip Morris International, intervenendo a Palazzo Rospigliosi a Roma all'intesa sul ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "I produttori che sono qui si aspettano molto da noi, non li deluderemo, stiamo monitorando, siamo consapevoli delle difficoltà, dalla crisi energetica alla siccità. L'diè questo: monitorare insieme, confrontarci, con rispetto, con fiducia, guardandoci negli occhi, con trasparenza. Lo faremo con molta responsabilità. Dobbiamoal, stiamo spingendo molto sull'e stiamo facendo dei corsi con i vostri figli sulla digital farm. Dobbiamo abbattere l'incertezza, i nostri tabacchicoltori sono molto resilienti, lo siamo tutti e insieme troveremo una soluzione e lo faremo anche quest'anno". Così Cesare, head of leaf Eu Philip Morris International, intervenendo a Palazzo Rospigliosi a Roma all'intesa sul ...

