Sulla riapertura della discarica di Albano Laziale l’Europa chiede spiegazioni a Gualtieri E sullo sfondo già si profila un nuovo braccio di ferro tra Roma e Bruxelles

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 luglio 2022)di. La Commissione Petizioni del Parlamento Europeo ha deciso, su richiesta dell’Eurodeputata e co-portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi, di interpellare le autorità italiane competenti per far lucequestione relativa alladi Maglianono. “Quellacittadina– dichiara Evi – è una vicenda che ha dell’incredibile: non sono bastati i 7 ricorsi vinti al Tar Lazio per far cambiare passo alle amministrazioni e alla politica locale, nonostante la conferma, da partegiustizia amministrativa, ...