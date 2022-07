Sri Lanka: presidente in fuga Rjapaska vola verso Singapore (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaska, fuggito dal suo Paese la notte fra martedì e mercoledì a bordo di un aereo militare atterrato alle Maldive, ha lasciato oggi l'arcipelago a bordo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildello Sri, Gotabaya Rajapaska, fuggito dal suo Paese la notte fra martedì e mercoledì a bordo di un aereo militare atterrato alle Maldive, ha lasciato oggi l'arcipelago a bordo di ...

