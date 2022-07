Speciale crisi di Governo oggi a “Quarta Repubblica” (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovedì 14 luglio 2022, su Retequattro, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Nicola Porro conduce “Quarta Repubblica – Speciale crisi di Governo” per seguire in diretta l’evoluzione della giornata politica, con il Movimento Cinque Stelle che ha deciso di uscire dall’aula al momento del voto di fiducia al Governo sul Decreto Legge Aiuti. Nel corso dello Speciale, l’analisi minuto per minuto della possibile crisi di Governo, con il commento degli ospiti in studio e in collegamento, tra i quali: Simona Malpezzi, Andrea Ruggieri, Tommaso Cerno, Cirino Pomicino, Alfonso Celotto, Claudia Fusani Augusto Minzolini, Domenico De Masi, Pietro Senaldi, Alessandro Sallusti, Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone e Claudio Cerasa. A seguire, come di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovedì 14 luglio 2022, su Retequattro, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Nicola Porro conduce “di” per seguire in diretta l’evoluzione della giornata politica, con il Movimento Cinque Stelle che ha deciso di uscire dall’aula al momento del voto di fiducia alsul Decreto Legge Aiuti. Nel corso dello, l’analisi minuto per minuto della possibiledi, con il commento degli ospiti in studio e in collegamento, tra i quali: Simona Malpezzi, Andrea Ruggieri, Tommaso Cerno, Cirino Pomicino, Alfonso Celotto, Claudia Fusani Augusto Minzolini, Domenico De Masi, Pietro Senaldi, Alessandro Sallusti, Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone e Claudio Cerasa. A seguire, come di ...

