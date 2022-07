Spalletti promuove Kvara | “Quest’anno abbiamo un vantaggio e la società sa cosa fare”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si vedono già le nostre linee di velocità e tecnica. Adesso bisogna dare continuità al lavoro”. Lucianoanalizza la prima amichevole azzurra a Dimaro. “siamo partiti con unperché già ci conosciamo quasi tutti e sappiamo quali suono i ruoli. Adesso diventa fondamentale crescere di condizione ed inserire anche quelle pedine che servono per dare sicurezza e solidità alla rosa”. “è un calciatore che punta spesso l’uomo, che sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere l’azione. E’ un ottimo calciatore ed è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne. Laha anche completato la linea di sinistra con Olivera e sta cercando gli elementi giusti per essere all’altezza“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Napoli fa 10 gol nella prima uscita della stagione contro i dilettanti dell' Anaune e Luciano, nonostante il valore tecnico più che relativo del test, può già trarre qualche buona ... Spalletti promuove Kim: "È da Napoli. Di Lorenzo capitano perfetto" Il Napoli sembrerebbe aver già trovato il sostituto di Koulibaly Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli al termine della prima amichevole vinta 10 - 0