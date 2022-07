Spalletti, Napoli: “Di Lorenzo sarà il nuovo capitano dei partenopei” (Di giovedì 14 luglio 2022) Napoli Spalletti- Il Napoli continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni in Serie A. Nel frattempo, Giuntoli lavora per sostituire Koulibaly, con Kim Min Jae in pole. Oggi prima amichevole per gli uomini di Spalletti, vittoria per 10-0 contro l’Anaune, con ottima prestazione di Kvaratskhelia. Al termine del match, l’ex allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister di Certaldo: Su Kim Min Jae: “È uno da Napoli? Sì, ha giocato in dei campionati diversi dai nostri ma Kim è un calciatore da Napoli e da Champions League”. Sul nuovo capitano: Foto presa dalla pagina Facebook @SSCNapoli“Di solito si dice che lo fa il più ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni in Serie A. Nel frattempo, Giuntoli lavora per sostituire Koulibaly, con Kim Min Jae in pole. Oggi prima amichevole per gli uomini di, vittoria per 10-0 contro l’Anaune, con ottima prestazione di Kvaratskhelia. Al termine del match, l’ex allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni della Radio ufficiale della SSC. Ecco di seguito, le dichiarazioni del mister di Certaldo: Su Kim Min Jae: “È uno da? Sì, ha giocato in dei campionati diversi dai nostri ma Kim è un calciatore dae da Champions League”. Sul: Foto presa dalla pagina Facebook @SSC“Di solito si dice che lo fa il più ...

