Spalletti | «Kim è un calciatore da Napoli e da Champions League»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Lucianoha parlato a Radio Kiss Kissal termine di-Anaune 10-0 prima amichevole della stagione. Di Lorenzo nuovo capitano “Di solito si dice che lo fa il più anziano. Invece no, lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è unforte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistica e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto. I compagni di squadra hanno scelto il capitano che ne abbiamo persi due in un colpo solo”. Una settimana di ritiro. “Rispetto allo scorso anno siamo partiti con un vantaggio perché già ci conosciamo ...

min - Jae al Napoli La risposta di: ' La società sta lavorando per completare la squadra, diventa fondamentale trovare quelle pedine che riescono a dare un po' più di tranquillità e ...... perdita pesantissima per il Napoli e per Lucianoche nel difensore senegalese vedeva il ... centrale di esperienza in uscita dalla Lazio e il sudcoreano in forza al FenerbahceMin - Jae, ...Il Napoli vince la prima sfida amichevole contro l'Anaune Val di Non. Alcuni indizi positivi da questa gara. Luciano Spalletti, al termine del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: LA ...Dopo la prima amichevole del Napoli, vinta per 10 a 0 sull'Anaune, Spalletti ha parlato di Kim e di Di Lorenzo nuovo capitano ...