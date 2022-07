Spalletti: «Kim è un calciatore da Napoli e da Champions. Kvaratskhelia? Giusto per sostituire Insigne» (Di giovedì 14 luglio 2022) Luciano Spalletti ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli al termine di Napoli-Anaune 10-0 prima amichevole della stagione. Di Lorenzo nuovo capitano “Di solito si dice che lo fa il più anziano. Invece no, lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è un calciatore forte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistica e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto. I compagni di squadra hanno scelto il capitano che ne abbiamo persi due in un colpo solo”. “Kvaratskhelia? Punta spesso l’uomo, sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Lucianoha parlato a Radio Kiss Kissal termine di-Anaune 10-0 prima amichevole della stagione. Di Lorenzo nuovo capitano “Di solito si dice che lo fa il più anziano. Invece no, lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è unforte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistica e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto. I compagni di squadra hanno scelto il capitano che ne abbiamo persi due in un colpo solo”. “? Punta spesso l’uomo, sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere ...

