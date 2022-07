Sophie Codegoni svela il motivo della nuova destinazione: “Sto andando a fare…” (FOTO) (Di giovedì 14 luglio 2022) Sophie Codegoni racconta ai fan l’esame della patente di guida che sta affrontando in questo periodo: ecco le parole dell’ex gieffina Sophie Codegoni dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. La giovane modella ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del reality show di Canale 5 entrando nel cuore di tantissimi italiani che l’hanno sostenuta. La sua avventura dentro la Casa più spiata d’Italia è terminata ad un passo dal gran finale, durante la permanenza all’interno del gioco ha conosciuto Alessandro Basciano. I due ex gieffini oggi vivono una delle storie d’amore più belle e affiatate. Alessandro e Sophie sono sempre più uniti e complici tra vita reale e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022)racconta ai fan l’esamepatente di guida che sta affrontando in questo periodo: ecco le parole dell’ex gieffinadopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne lo scorso settembre ha varcato la porta rossaCasa del Grande Fratello Vip. La giovane moha partecipato come concorrente alla sesta edizione del reality show di Canale 5 entrando nel cuore di tantissimi italiani che l’hanno sostenuta. La sua avventura dentro la Casa più spiata d’Italia è terminata ad un passo dal gran finale, durante la permanenza all’interno del gioco ha conosciuto Alessandro Basciano. I due ex gieffini oggi vivono una delle storie d’amore più belle e affiatate. Alessandro esono sempre più uniti e complici tra vita reale e ...

Pubblicità

ChiricoOrsola : @demoanto9 @Sophie_codegoni Stupendo???? - 361_magazine : - basciagonixever : RT @demoanto9: Semplicemente voglio dirti grazie per tutto l'amore che ci doni ogni giorno ??????? @Sophie_codegoni #basciagoni - TizianiLucia : RT @demoanto9: Semplicemente voglio dirti grazie per tutto l'amore che ci doni ogni giorno ??????? @Sophie_codegoni #basciagoni - Minnie00004 : RT @FEDERIC89560529: Se si suppone una buonanotte così, come potrebbe essere il risveglio OGGIIII?????? ma Buongiorno #basciagoni ?????? @ALEBASC… -