"Sono morto": la malattia che ha distrutto Marco Columbro (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Marco Columbro c'è stato un momento che ha segnato, irrimediabilmente, la fine di un'era. Il retroscena del conduttore Diversi anni fa il volto più ricercato sul piccolo schermo, era proprio quello di Marco Columbro. Un conduttore che oggi però è totalmente scomparso dalle scene, una condizione avvenuta a seguito della malattia che l'ha portato addirittura a vivere alcuni giorni di coma. Sono gli anni '90 quando Marco Columbro, insieme a Lorella Cuccarini, è una delle coppie più amate e apprezzate di sempre. Un artista che nell'ultimo periodo sembra essere caduto nell'oblio, proprio come afferma lui stesso durante un'intervista. Dalle stelle alle stalle, è questa la descrizione della carriera di Columbro.

