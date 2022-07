Sonia Bruganelli Provoca Ancora! C’è di Mezzo L’Aereo Privato!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 14 luglio 2022)non perde il vizio dire via social. La moglie di Bonolis è tornata a sfoggiare i suoi privilegi, pubblicando uno scatto che la ritrae mentre viaggia sul suo aereo privato. Questa volta sembra che abbia voluto mandare una frecciata a tutti coloro che si stanno lamentando per le difficoltà e i disagi riscontrati in aeroporto. Ma ecco cosa ha detto la nostratorna are sui social, fresca di riconferma come opinionista al Gf Vip 7, torna are su una questione che aveva già fatto discutere in passato. La moglie di Bonolis, ha tirato ancora in ballo il suo aereo privato.di certo non ha paura degli attacchi di chi la accusa ...