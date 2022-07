Sondaggi Demopolis | appena un terzo degli elettori M5S ha fiducia nel governo Draghi

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’esperienza delpare ai titoli di coda dopo lo strappo dei Cinque Stelle sul dl Aiuti in votazione oggi al Senato. Non che le avvisaglie non ci fossero. Basta dare un’occhiata ai recentirealizzati daper averne contezza. A giugno, poco più di unM5S (38%) dichiarava di averenelcontro il 90%Pd e il 75% di Forza Italia. Il basso gradimentopentastellati veniva battuto solo da quellodi Fratelli d’Italia (33%) che però sono dall’inizio all’opposizione, contrariamente ai Cinque Stelle. In ...

... Swg, Tp, Ipsos, Emg, Tecné, Noto e) che attestano un M5s ancora in picchiata, con ... anche in chiave di rafforzamento dell'appoggio, e così il Pd che neicontinua a crescere. Si ...LA SUPERMEDIA DEIPOLITICI: FDI IN TESTA, CROLLA CONTE Come ogni venerdì, YouTrend per Agi mette a disposizione la " Supermedia" deipolitici nazionali (, Omg, Ipsos, Noto, Tecné e Swg) con tutte le variazioni rispetto alle due settimane precedenti: la situazione resta la medesima, in quanto dopo le Amministrative ... Sondaggi Demopolis: governo Draghi, il 65% vuole che concluda la legislatura La formazione guidata da Giuseppe Conte scivola al 10,7%. Ma a calare è anche la Lega di Salvini. Prosegue, nella Supermedia YouTrend/Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto, il calo del (...) ...I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 28 giugno), Euromedia (24 giugno), Noto (27 giugno), SWG (14 e 21 giugno) e Tecnè (19 e 26 giugno). Al con ...