Società cartiere e camorra: blitz dell'Antimafia a Salerno (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Salerno – Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, coordinati da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dalla Sezione G.I.P. di Salerno su richiesta di questa Direzione distrettuale antimafia per plurime ipotesi di reato (tra i quali, evasione dell'IVA, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed autoriciclaggio) con l'aggravante, sussistente a carico di Coppola Alberto e D'Agostino Felice della finalità di agevolazione del clan Moccia di Afragola. Contestualmente è in corso di esecuzione il sequestro di denaro e beni per circa 20 milioni di euro ritenuti frutto delle frodi fiscali. Destinatari del provvedimento cautelare sono: 1. D'Agostino Felice, classe 1982, mandato ...

