Simona Ventura punge Ilary Blasi | la rivincita dopo quel post sulla prima crisi

(Di giovedì 14 luglio 2022) In questi giorni non si fa altro che parlare della fine del matrimonio trae Francesco Totti. Una rottura che era emersa già qualche mese fa, quando però i due smentirono categoricamente le voci. Tuttavia,la presa di posizione servì a provare a riprendere un rapporto che purtroppo è andato a distruggersi col tempo, ed ecco che la conferma della fine è arrivata.aveva pubblicato undurante le prime voci dima era stata criticata dalla stessa, adesso però si sarebbe presa la sua: il primoQualche mese fa, molti siti web avevano annunciato che tra ...

franzaium : RT @mirella1943: Buon onomastico a Simona Ventura da nonna ?? miri - SonciniFlaviana : RT @infotommizorzi: NEWS | #TommasoZorzi, Chiara Francini e Priscilla riceveranno il premio per il programma più innovativo dell’anno al F… - Mario60101107 : La protesta social di Simona Ventura contro la spazzatura nelle strade di Roma: 'Ci fa vergognare. E io sono pronta… - newsdinapoli : BCT Festival, domani è il giorno di Simona Ventura, Flavio Montrucchio e Cristiana Dell’Anna #Attualità #bct… - dsaerdsear : Simona Ventura conduttrice di programmi televisivi spazzatura.Contesta la spazzarura che sommergere la capitale della corruzione. -

La protesta social dicontro la spazzatura nelle strade di Roma: "Ci fa vergognare" di Valentina Lupia 14 Luglio 2022A partire dal 2016 entra nel cast di Selfie " Le cose cambiano , condotto dasu Canale 5, in cui è uno dei mentori. Nel 2018 è l'inviato del reality show di Canale 5 L'isola dei ...Simona Ventura, chi è il compagno Giovanni Terzi: cosa fa nella vita e la malattia di cui ha parlato; il retroscena che non tutti conoscono.Una nuova crociata per Simona Ventura. La showgirl nata a Chivasso che recentemente aveva documentato su Instagram il disagio causato a lei e agli altri passeggeri da una compagnia aerea per il volo c ...