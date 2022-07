“Silurato subito”: Marco Liorni massacrato, shock in casa Rai 1 (Di giovedì 14 luglio 2022) Marco Liorni dovrebbe festeggiare il successo incredibile su Rai 1, invece nelle ultime ore finisce al centro della polemica. Cosa accade? Marco Liorni (Twitter screenshot)Marco Liorni appena stato investito da una grandissima polemica, scopriamo insieme che cosa fa accadendo al conduttore di Rai 1. In molti si ricorderanno la conduzione da inviato di Marco Liorni al primo Grande Fratello e quella a Verissimo. Dai suoi esordi televisivi si può dire che abbia conosciuto la grande popolarità nelle fila di Mediaset ma è da anni un volto Rai. Il programma di punta è Reazione a catena che sta andando in onda in questo momento nel palinsesto estivo di Rai 1. Ormai si tratta di un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai 1 che attendono il Tg1 con il ... Leggi su direttanews (Di giovedì 14 luglio 2022)dovrebbe festeggiare il successo incredibile su Rai 1, invece nelle ultime ore finisce al centro della polemica. Cosa accade?(Twitter screenshot)appena stato investito da una grandissima polemica, scopriamo insieme che cosa fa accadendo al conduttore di Rai 1. In molti si ricorderanno la conduzione da inviato dial primo Grande Fratello e quella a Verissimo. Dai suoi esordi televisivi si può dire che abbia conosciuto la grande popolarità nelle fila di Mediaset ma è da anni un volto Rai. Il programma di punta è Reazione a catena che sta andando in onda in questo momento nel palinsesto estivo di Rai 1. Ormai si tratta di un appuntamento fisso per i telespettatori di Rai 1 che attendono il Tg1 con il ...

Pubblicità

lattealplutonio : maro latin leo è proprio bravo comunque non doveva essere silurato così presto, lui unico latino con dei diritti e subito dopo nunzietto <3 - ElicrinaMacrina : @mbmarino @50GENNY non si possono scindere le 2 cose perché il cittadino sporca e la ditta pulisce. Ma chi sporca l… - leonixyz : @frncsc_cnt Ha fatto bene. Nel PD l'avrebbero silurato subito e altre opzioni non ce ne sono - Vittori55853333 : @Aurora9618 Invece di dire di smetterla ha continuato. Zorzi mise un punto subito vedi se esistono più le xorpe la… - tiziaacasoo : ah ecco un'altra mia unpopular opinion non capisco perché Sissi abbia cantato due volte scendi in finale mentre alb… -