Siena, ore di angoscia per una donna scomparsa da casa: ricerche a tappeto - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche i droni per trovare l'anziana scomparsa Per approfondire : Articolo : Anziana scomparsa, ritrovata nei boschi del Vicentino. L'88enne era caduta tra i rovi Articolo : Si perde nei boschi a ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche i droni per trovare l'anzianaPer approfondire : Articolo : Anziana, ritrovata nei boschi del Vicentino. L'88enne era caduta tra i rovi Articolo : Si perde nei boschi a ...

Pubblicità

qn_lanazione : Siena, ore di angoscia per una donna scomparsa da casa: ricerche a tappeto - venti4ore : Siena, ore di angoscia per una donna scomparsa da casa ricerche a tappeto - muoversintoscan : ??Treno regionale 19080 (Chiusi CT - Siena) cancellato, i viaggiatori possono utilizzare il treno straordinario 755… - SIENANEWS : Quarta dose vaccino anti-covid: in provincia oltre 1200 prenotazioni in 24 ore tra over60 e fragili - unisiena : Elezione Rettore/Rettrice Università di Siena - mandato 2022/2028. Comunicazione affluenza parziale: alle ore 13.00… -