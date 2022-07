Siccità e crisi idrica riportano a galla antichi tesori dai fiumi italiani (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Ieri vi parlavamo dell’allarmante rischio blackout portato dalla Siccità che sta attraversando quest’estate l’Italia. Oggi “gioiamo” invece per un fattore positivo della crisi idrica che, pur aggravando una già difficile situazione, sta riportando a galla tesori archeologici sommersi da millenni. Dall’Italia all’Iraq, dall’Europa al Medioriente e alle americhe, la mancanza di acqua sta facendo riemergere antiche città, armamenti, palafitte e una moltitudine di reperti che potrebbero ampliare non poco le conoscenze archeologiche. Carri armati, palafitte e animali preistorici in Lombardia Mentre il mondo mediatico è impegnato a suonare l’allarme per le ennesime manifestazioni di cambiamento climatico, dai letti dei fiumi in secca riemergono reperti del passato. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Ieri vi parlavamo dell’allarmante rischio blackout portato dallache sta attraversando quest’estate l’Italia. Oggi “gioiamo” invece per un fattore positivo dellache, pur aggravando una già difficile situazione, sta riportando aarcheologici sommersi da millenni. Dall’Italia all’Iraq, dall’Europa al Medioriente e alle americhe, la mancanza di acqua sta facendo riemergere antiche città, armamenti, palafitte e una moltitudine di reperti che potrebbero ampliare non poco le conoscenze archeologiche. Carri armati, palafitte e animali preistorici in Lombardia Mentre il mondo mediatico è impegnato a suonare l’allarme per le ennesime manifestazioni di cambiamento climatico, dai letti deiin secca riemergono reperti del passato. ...

