Siccità | Baccarin Mipu | Si combatte anche con intelligenza artificiale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Labitalia) - "L'può contribuire a risolvere il problema della, permettendo a imprese, gestori del servizio idrico e consorzi di bonifica di ridurre gli sprechi e razionalizzare il ciclo dell'acqua. In Italia le perdite idriche vanno dal 40 al 70 per cento, per questo il tema non è solo avere l'acqua, manon perderla nel suo percorso”. Lo afferma Giulia, ceo di, azienda attiva nel campo delle tecniche predittive per ridurre sprechi e costi, aumentando sostenibilità e competitività sia nelle fabbriche che in città. Le intelligenze artificiali possono offrire nuove soluzioni in campo privato e pubblico: “Penso, ad esempio, all'che gestisce le paratoie così da dare alle colture la giusta ...