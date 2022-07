Serie A | le amichevoli | cinquina Lazio | goleada Empoli | in campo il Napoli

Pubblicità

fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: DAZN presenta “Inside”, il dietro le quinte dei ritiri estivi e torna live con le amichevoli - Mattiabuonocore : DAZN presenta “Inside”, il dietro le quinte dei ritiri estivi e torna live con le amichevoli - Roberta_Siro : RT @CalcioFinanza: DAZN arricchisce il palinsesto con nuove amichevoli estive di club di #SerieA - InsiderLazio : @Mat53490328 @avviso76 @dario09261 @DemonYorke Amichevoli tutte..serie A no purtroppo - CalcioFinanza : DAZN arricchisce il palinsesto con nuove amichevoli estive di club di #SerieA -

Il 7 agosto alle 18, allo stadio Pavone - Mariani di Pineto, classico triangolare con i padroni di casa (D) e Spoltore (Eccellenza). Il 10 e 13 agosto previste le ultime duecon ...... giovedì 8 dicembre 2022 e martedì 28 febbraio 2023 Soste nazionali inB: le date LaB 2022 - 2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali " in calendario garee sfide di ...ANSA) – ROMA, 14 LUG – Non solo Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria. DAZN arricchisce il programma delle amichevoli estive delle squadre di Serie A TIM con nuovi match, ultimi test prim ...Dopo l'anticipazione di FirenzeViola.it, arriva la conferma:DAZN arricchirà il programma delle amichevoli estive delle squadre di Serie A TIM con nuovi match, ultimi test ...