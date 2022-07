Sequestri e stupri, Uber nella bufera: 550 donne accusano gli autisti in una class action (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug — Non c’è pace sul fronte Uber: come se non bastasse il recente scandalo che ha visto un’attività di sfrenato e non sempre limpido lobbying della app di mobilità per conquistare i favori del Presidente francese Macron, (e che avrebbe tentato anche di avvicinare Matteo Renzi, uno scandalo che ha suscitato feroci reazioni di piazza dei tassisti da sempre in competizione con Uber), ecco che dagli Stati Uniti giunge un’altra grana legale. In questo caso si tratta di una maxi-class action promossa da ben 550 donne che hanno fatto causa a Uber, sostenendo di aver subito aggressioni sessuali da parte di autisti della piattaforma di prenotazione di veicoli. Uber, 550 donne fanno causa per violenze sessuali La causa, incardinata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug — Non c’è pace sul fronte: come se non bastasse il recente scandalo che ha visto un’attività di sfrenato e non sempre limpido lobbying della app di mobilità per conquistare i favori del Presidente francese Macron, (e che avrebbe tentato anche di avvicinare Matteo Renzi, uno scandalo che ha suscitato feroci reazioni di piazza dei tassisti da sempre in competizione con), ecco che dagli Stati Uniti giunge un’altra grana legale. In questo caso si tratta di una maxi-promossa da ben 550che hanno fatto causa a, sostenendo di aver subito aggressioni sessuali da parte didella piattaforma di prenotazione di veicoli., 550fanno causa per violenze sessuali La causa, incardinata ...

taxydriver66 : #ddlconcorrenza #uber #sicurezza #molestie #sessuali No ma è tutto tracciato e son tutti super sicuri !!! ???????? De… - infoitestero : Sequestri e stupri, Uber nella bufera: 550 donne accusano gli autisti in una class action - SasMo74 : RT @ilbisa2: Sequestri e stupri, Uber nella bufera: 550 donne accusano gli autisti in una class action - ilbisa2 : Sequestri e stupri, Uber nella bufera: 550 donne accusano gli autisti in una class action - NomeEssere : RT @IlPrimatoN: Nel solo biennio 2019-2020 sono ben 3.824 le denunce a carico degli autisti di Uber -