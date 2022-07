Senato, novità previste nel regolamento linguistico: verso la parità di genere con “senatrice” e “ministra” (Di giovedì 14 luglio 2022) Senato, parità di genere verso l’ufficialità negli ambienti parlamentari e non solo. L’emendamento che potrebbe rivoluzionare il regolamento linguistico è stato approvato ma si aggiunge ad altri che devono ancora essere discussi nei prossimi giorni. Senato, parità di genere: novità in arrivo Al Senato ci potrebbe essere finalmente spazio per la parità di genere in termini linguistici. C’è un emendamento proposto dalla senatrice del Movimento 5Stelle Alessandra Maiorino che è passato con parere positivo e quindi c’è una grossa probabilità di entrare ufficialmente nella prossima legislatura. Altre novità, contenute in emendamenti, sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022)dil’ufficialità negli ambienti parlamentari e non solo. L’emendamento che potrebbe rivoluzionare ilè stato approvato ma si aggiunge ad altri che devono ancora essere discussi nei prossimi giorni.diin arrivo Alci potrebbe essere finalmente spazio per ladiin termini linguistici. C’è un emendamento proposto dalladel Movimento 5Stelle Alessandra Maiorino che è passato con parere positivo e quindi c’è una grossa probabilità di entrare ufficialmente nella prossima legislatura. Altre, contenute in emendamenti, sono ...

Pubblicità

ilfoglio_it : ?? Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato (ma il M5s non ha partecipato al voto). Draghi è salito al Quirinale… - Rolfi39 : RT @ConteZero76: Una novità nella politica italiana: un partito che vuole fare una crisi di governo per mettere in difficoltà l'esecutivo e… - pinopao : RT @ConteZero76: Una novità nella politica italiana: un partito che vuole fare una crisi di governo per mettere in difficoltà l'esecutivo e… - ConteZero76 : Una novità nella politica italiana: un partito che vuole fare una crisi di governo per mettere in difficoltà l'esec… - fisco24_info : Senato: parità nel regolamento, in arrivo 'senatrice' e 'ministra': Tra novità del nuovo testo.Deve avere ok Aula p… -