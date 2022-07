Selezione 6 esperti per l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’istruzione: domande entro il 22 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Sul sito del MI l'avviso pubblico per la Selezione di n. 6 esperti ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, da assegnare all’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’istruzione per le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Sul sito del MI l'avviso pubblico per ladi n. 6ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, da assegnare aldidelper le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU L'articolo .

