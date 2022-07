Sei Sorelle, anticipazioni: Dolores ha un infarto, Francisca vuole scappare (Di giovedì 14 luglio 2022) Arrivano nuove anticipazioni per le puntate di Sei Sorelle, la soap opera in onda su Rai 1. Ci sarà grande apprensione per la salute di donna Dolores, afflitta da pensieri riguardanti la sua famiglia che la porteranno ad un punto di non ritorno. Nel frattempo, Celia riceverà delle minacce che la metteranno in allarme. Elisa cercherà un modo per impossessarsi di preziosi documenti custoditi nello studio di Don Ricardo, mettendo a repentaglio la sua sicurezza. Di seguito, le trame dei prossimi episodi. anticipazioni Sei Sorelle: Dolores lotta tra la vita e la morte Rodolfo e Cristobal non riusciranno a risolvere i loro problemi; il primo sarà disperato per l'atteggiamento di Blanca, mentre il secondo dovrà vedersela con l'incubo del carcere. Dolores non ce la farà più a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Arrivano nuoveper le puntate di Sei, la soap opera in onda su Rai 1. Ci sarà grande apprensione per la salute di donna, afflitta da pensieri riguardanti la sua famiglia che la porteranno ad un punto di non ritorno. Nel frattempo, Celia riceverà delle minacce che la metteranno in allarme. Elisa cercherà un modo per impossessarsi di preziosi documenti custoditi nello studio di Don Ricardo, mettendo a repentaglio la sua sicurezza. Di seguito, le trame dei prossimi episodi.Seilotta tra la vita e la morte Rodolfo e Cristobal non riusciranno a risolvere i loro problemi; il primo sarà disperato per l'atteggiamento di Blanca, mentre il secondo dovrà vedersela con l'incubo del carcere.non ce la farà più a ...

Pubblicità

sssasalvolima : MIRATEMI ?? MA qualcuno guarda ' Seis Hermanas' 'SEI SORELLE' su Rai1 tutti I pomeriggi alle 16? #jeru Vi giuro ch… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Causa edizione straordinaria del Tg1 per la crisi di governo, Sei Sorelle non andrà in onda *KlausMary* #seisorelle #s… - ReignOfTheSerie : Causa edizione straordinaria del Tg1 per la crisi di governo, Sei Sorelle non andrà in onda *KlausMary* #seisorelle… - LEBBY4EVER : RT @davidemaggio: Cambiano i palinsesti per seguire la crisi di Governo - davidemaggio : Cambiano i palinsesti per seguire la crisi di Governo -