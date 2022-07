Seguimi | Casella Postale e Fermoposta | le soluzioni di Poste Italiane per reindirizzare la posta

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – in collaborazione con TG.itoffre diversedi consegna dedicate ai clienti che hanno l’esigenza di indirizzare la corrispondenza per un breve o lungo periodo oppure che non vogliono più riceverla a casa o in ufficio. È disponibileil servizio per privati e imprese, attivabile sia da ufficioche online, specifico per chi cambia indirizzo ed ha l’esigenza di reinoltrare laal nuovo recapito, in Italia o all’estero. Per chi invece cerca dellealternative al recapito presso indirizzi personali, può optare per il servizio, che permette di ricevere la corrispondenza presso l’ufficio ...