Se le avessero detto la stessa cosa Mentana provoca | Renzi lo infilza | scintille a La7

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Non mi sembra un clima entusiasmante": Matteo, in collegamento con Enricoper lo speciale del TgLa7 sulla crisi di governo, si è espresso così sulla situazione attuale in Parlamento, dove poco fa il M5s ha deciso di non partecipare al voto di fiducia sul Dl Aiuti. "Ma parliamoci chiaro - ha continuato poi il leader di Italia Viva - è giusto o no che i 5 stelle possano aprire una crisi politica? Per me sì, il M5s oggi ha fatto un intervento durissimo contro il presidente del Consiglio"., poi, ha fatto una precisazione: "I 5 Stelle non votano la fiducia però tengono ministri e sottosegretari al loro posto, questo è inaccettabile. Oggi c'è stato un momento in cui D'Incà, ministro dei rapporti col Parlamento, si è alzato in Aula e ha: a nome del governo pongo la questione di fiducia. ...