Se il governo cade, molti parlamentari rischiano di perdere la pensione (Di giovedì 14 luglio 2022) Per riceverla devono restare in carica per almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno, termine che per questa legislatura scatterà il prossimo 24 settembre Leggi su wired (Di giovedì 14 luglio 2022) Per riceverla devono restare in carica per almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno, termine che per questa legislatura scatterà il prossimo 24 settembre

