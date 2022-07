Scontrino da 508 euro: hanno pagato poco, dice il titolare del ristorante (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ diventato virale lo Scontrino da 508 euro per una cena a base di pesce per quattro persone. Dopo le lamentele dei clienti, arriva puntuale la replica del titolare del locale sotto accusa. Sono sembrati davvero troppi a tutti 508 euro per una cena a base di pesce per quattro persone consumata in un locale L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ diventato virale loda 508per una cena a base di pesce per quattro persone. Dopo le lamentele dei clienti, arriva puntuale la replica deldel locale sotto accusa. Sono sembrati davvero troppi a tutti 508per una cena a base di pesce per quattro persone consumata in un locale L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: Continua a far discutere la storia dello scontrino ritenuto troppo caro: 580 euro per una cena di pesce. E adesso il titolar… - fanpage : Continua a far discutere la storia dello scontrino ritenuto troppo caro: 580 euro per una cena di pesce. E adesso… - infoitinterno : Cena di pesce a 508 euro, ristoratore giustifica lo scontrino: Ecco perché è così alto - infoitinterno : Cena di pesce per 4 pagata 508 euro. Lo scontrino fa il giro del web - Dome689 : Cena di pesce per quattro persone a 508 euro. Lo scontrino è virale: “Ma è lo Chalet di Briatore?” -