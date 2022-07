Sciopero Taxi, continuano le proteste a Milano, Roma e Napoli. Annunciato un nuovo stop in tutta Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) Sciopero Taxi: tante le proteste che continuano a registrarsi nelle città Italiane con disordini e modalità anche non pacifiche. Intanto, viene Annunciato un nuovo stop nel mese di luglio con altre due giornate di fuoco per i tassisti ma anche per i clienti. Sciopero Taxi, continuano le proteste a Milano, Roma e Napoli Lo Sciopero dei Taxi continua e soprattutto nelle grandi città si registrano tensioni e disordini. A Roma in via del Corso 5 rappresentanti di categoria si sono incatenati davanti a Palazzo Chigi. Le forze dell’ordine hanno blindato tutta l’area intorno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022): tante lechea registrarsi nelle cittàne con disordini e modalità anche non pacifiche. Intanto, vieneunnel mese di luglio con altre due giornate di fuoco per i tassisti ma anche per i clienti.leLodeicontinua e soprattutto nelle grandi città si registrano tensioni e disordini. Ain via del Corso 5 rappresentanti di categoria si sono incatenati davanti a Palazzo Chigi. Le forze dell’ordine hanno blindatol’area intorno ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Oggi a Milano sciopero dei taxi non annunciato. I turisti e i cittadini se la sono cavata lo stesso, tantissime bic… - borghi_claudio : Dalle isole Toscane più prosaicamente a Roma. Viale Parioli. Sciopero dei taxi (e hanno le loro buone ragioni). Ill… - myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - TizianoMancini6 : RT @AndreaGiuricin: Dopo lo sciopero selvaggio, ora le proteste dei #tassisti. Bisogna liberalizzare il settore dei #taxi per il bene dei c… - AlBizzotto : RT @tempoweb: I tassisti assediano Mario #Draghi: città paralizzate e sit-in senza sosta #taxi #uber #ncc #trasporti #14luglio #iltempoquot… -