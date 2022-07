(Di giovedì 14 luglio 2022) In occasione della conferenza stampa della Coppa del mondo di sci, in programma a fine ottobre trae Breuil-, ha parlato ildi, Jean-Antoine Maquignaz: “Per noi è unche si. Questa gara comporterà l’aumento della stagionalità invernale e sancirà l’unione con il Comune dii, complice una nuova funivia. Si va verso una località aperta tutto l’anno“. Entusiasta anche il presidente della Fisi, Flavio Roda, che ha dichiarato: “E’ stato fatto un lavoro straordinario. Solitamente ci vogliono anni per ospitare una tappa di Coppa del Mondo. Abbiamo accettato immediatamente la sfida, per la Federazione si tratta di una grandissima chance“. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Scialpino, Cdm #Zermatt-#Cervinia 2022. Il sindaco di Valtournenche: “Un sogno che si avvera” - luca_rota1 : condizioni attuali. Testimonianze assolutamente emblematiche, inutile dirlo: - Alessanferra : RT @TgrRaiVdA: Ghiacciaio del #PlateauRosa, anche d'estate si arriva da tutto il mondo per sciare a 3500 metri di quota. Un'offerta turisti… - Donato72981730 : @ESabauda Ma cosa cazzo c'entra... Ognuno, Donna o Uomo eccelle nella sua Specialità sportiva. Tennis Nuoto Scherma… - discesa_libera : Prove generali di Coppa del Mondo per l'Italia dello sci alpino - -

SPORTFACE.IT

...organizzata dal Comune di Cittadella per presentare la raccolta fondi attivata dal Club... e la stessa somma sarà versata dalla Scuola di Alpinismo ,Alpinismo e Arrampicata Libera Le Torri. ...... Elisa Barucchieri e Stefano Mainetti, ha realizzato la cerimonia di apertura dei campionati mondiali diCortina 2021, trasmessa in mondovisione, ed è di ritorno dagli eventi di Tirana ... Sci alpino, Cdm Zermatt-Cervinia 2022. Il sindaco di Valtournenche: "Un sogno che si avvera" Seconda sessione di allenamento proficua per la squadra C maschile dello sci alpino, guidata dal nuovo Direttore Tecnico giovanile Paolo Deflorian. I giovani atleti hanno effettuato nove giorni di all ...Le temperature estive, il Covid e la crisi non danno tregua ma c’è chi pensa a lungo termine e si prepara a fare la differenza sulle vette nel periodo invernale. Riccardo ...