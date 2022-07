Schwoch | “Napoli | ma quale scudetto | gli azzurri si sono indeboliti Dybala sceglierà l’Inter”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Stefanrisponde alle parole del presidente del, De Laurentiis, sullo: “Difficile digerire tutte queste partenze”. CALCIO. L’ex attaccante del, Stefan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio/tv.ha commentato con amarezza la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, dopo le partenze di Ospina, Mertens e Insigne. “Ilad oggi si è notevolmente indebolito, perdere Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly tutti insieme è difficile da digerire, sia affettivamente che tecnicamente.Koulibaly è uno dei tre più forti centrali al mondo, era in scadenza ma si poteva fare di tutto per non farlo andare. La vile moneta, poi: la vile moneta interessa anche a De Laurentiis, ognuno ...

1 Intervistato da Radio Marte, l'ex attaccante del, Stefan, ha espresso la propria opinione sul mercato degli azzurri, che a suo modo di vedere procede a rilento rispetto a quello di Inter e Juventus. 'Siamo già molto in ritardo anche ...L'exnon è fiducioso sulla permanenza in azzurro del belga Stefan, ex giocatore del, ha parlato a Radio Marte delle questioni di mercato in casa azzurra. Queste le sue parole: " Siamo già molto in ritardo anche con la questione Mertens che se non è ...L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha rilasciato un'intervista per parlare del momento che vive la squadra azzurra: 'Per me si è indebolita'.Intervistato da Radio Marte, l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha espresso la propria opinione sul mercato degli azzurri, che a suo modo di vedere procede a rilento rispetto a quello di Inte ...