Schumacher e la lotta con Hamilton: 'Tutti possono sentire la pressione' (Di giovedì 14 luglio 2022) Silverstone è stata un punto di svolta, Spielberg una conferma dei miglioramenti fatti. Mick Schumacher , dopo i primi due piazzamenti a punti della carriera, guarda al prosieguo del campionato con ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 14 luglio 2022) Silverstone è stata un punto di svolta, Spielberg una conferma dei miglioramenti fatti. Mick, dopo i primi due piazzamenti a punti della carriera, guarda al prosieguo del campionato con ...

Pubblicità

F1ingenerale_ : Dalla lotta con #Hamilton, alla P6 finale e il titolo di 'Driver of the Day': Mick #Schumacher racconta il GP d'Aus… - PietroFioretti : Il predestinato vince ???? @Charles_Leclerc #AustrianGP @ScuderiaFerrari Dopo 19 anni il tabù Red Bull Ring è sfata… - k14d1u5 : Personalmente avrei dato più onore alla lotta Mick Schumacher - Lewis Hamilton che al pubblico che esulta per l'usc… - schumacher_jorg : @m_robella22 Occorre anche abbassare il peso massimo per i sotto-ministro della salute. Sarebbe un progresso nella lotta contro l’obesità. - finallybarbos : @sbarelling @andrealecl16 Una noia mortale. Unici momenti degni la lotta carlos charles che vedrai domani come fini… -