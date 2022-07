Schalke 04, tifoso trovato morto nel ritiro della squadra a Mittersill (Di giovedì 14 luglio 2022) Tragica notizia per la famiglia dello Schalke 04. Un tifoso è stato trovato morto nel ritiro di Mittersill, dove la formazione tedesca sta preparando la nuova stagione. Lo rende noto lo stesso club tramite un comunicato ufficiale. In attesa di notizie circa le cause del decesso, lo Schalke 04 esprime cordoglio e solidarietà alla famiglia del tifoso. Traurige Nachrichten für die Schalker Vereinsfamilie: Im Trainingslager in Mittersill ist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen. pic.twitter.com/f7kaZEzVRR — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2022 ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Tragica notizia per la famiglia dello04. Unè statoneldi, dove la formazione tedesca sta preparando la nuova stagione. Lo rende noto lo stesso club tramite un comunicato ufficiale. In attesa di notizie circa le cause del decesso, lo04 esprime cordoglio e solidarietà alla famiglia del. Traurige Nachrichten für dier Vereinsfamilie: Im Trainingslager inist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen. pic.twitter.com/f7kaZEzVRR — FC04 (@s04) July 14, 2022 ...

