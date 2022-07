Scalfari: Zanda, 'trovava sempre punto equilibrio, riflettiamo in momento molto delicato' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scomparsa di Eugenio Scalfari porta molti spunti di riflessione nella situazione di estrema delicatezza che stiamo vivendo, perché Scalfari è stato uno straordinario giornalista, un uomo ironico, un uomo colto, ma ha avuto anche una grande passione politica". Lo ha affermato il senatore del Pd Luigi Zanda, intervenendo in Aula. "Ha diretto l''Espresso' e ha fondato 'La Repubblica', un quotidiano molto diverso da tutti gli altri e ne ha fatto un giornale molto autorevole, con un successo di diffusione mai visto prima in così poco tempo. Ha collocato i suoi giornali subito nel campo del centrosinistra, senza farne però mai giornali di partito, anzi spesso ospitando pareri diversi dal suo. Per cultura politica -ha ricordato l'esponente Dem- era un socialista liberale ed è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "La scomparsa di Eugenioporta molti spunti di riflessione nella situazione di estrema delicatezza che stiamo vivendo, perchéè stato uno straordinario giornalista, un uomo ironico, un uomo colto, ma ha avuto anche una grande passione politica". Lo ha affermato il senatore del Pd Luigi, intervenendo in Aula. "Ha diretto l''Espresso' e ha fondato 'La Repubblica', un quotidianodiverso da tutti gli altri e ne ha fatto un giornaleautorevole, con un successo di diffusione mai visto prima in così poco tempo. Ha collocato i suoi giornali subito nel campo del centrosinistra, senza farne però mai giornali di partito, anzi spesso ospitando pareri diversi dal suo. Per cultura politica -ha ricordato l'esponente Dem- era un socialista liberale ed è ...

