Scalfari | Sconfiggere le Br e cambiare l' Italia Il mio ultimo incontro con Moro

(Di giovedì 14 luglio 2022) Nel febbraio 1978, circa un mese prima del sequestro di via Fani, Aldoriceve nel suo studio a Roma Eugenio. Il ricordo di quella conversazione (che sarà poi pubblicata su Repubblica il 14 ottobre 1978), durante la quale il presidente della Democrazia Cristiana ha illustrato ail suo progetto politico, dal governo Andreotti all’alleanza con il Pci con l’obiettivo di creare un sistema politico “moderno” anche in, basato su una normale alternanza tra centrodestra e centrosinistra. Il primo obiettivo però, era “le Br”. intervista di Concetto Vecchio montaggio Valeria D’Angelo immagini Stand by Me